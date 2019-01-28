- 21:45 В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв, есть пострадавшие
- 21:26 Виталий Кличко экстренно госпитализирован: что произошло
- 21:21 Один из лидеров «Шахтера» и сборной Украины перешел в российский «Зенит»
- 21:06 В Киеве из-за гриппа закрыли десятки учебных заведений: перечень
- 20:59 Умер известный украинский футболист и тренер
- 20:58 Под Киевом простились с погибшим на Донбассе капелланом
- 20:31 Полная беда: пророссийский блогер внезапно рассказал правду о жизни в Крыму
- 20:30 Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины
- 20:28 Стало известно об отправке пустого лайнера из России в Венесуэлу
- 20:09 Опять перелом: самый дорогой футболист мира не сыграет за «ПСЖ» в матчах ЛЧ с «МЮ»
Не пускают учеников в туалет: на Волыни разгорается скандал из-за странных порядков в школе
Восьмиклассник общеобразовательной школы № 7 в городе Ковель Павел Оксанюк сообщил в Facebook о булинге со стороны сотрудников школы — по его словам, они не пускали его в отремонтированный туалет, а отправляли в туалет в спортзале. Свой пост он опубликовал в группе Батьки SOS, отметив, что инцидент произошел в школе 28 января.
Парень снял на видео конфликт с техническими сотрудницами учебного заведения.
Он утверждает, что те его оскорбляли, а затем отправили к директору, где у него начался приступ паники.
Отметим, что эмоциональная запись подростка является его точкой зрения.
В комментариях к записи Павла пользователи
«И как всегда в школах технический персонал командует детьми», — написала Элла Гастелло.
«У нас в школе в 90 гг. тоже был крутой, новый туалет, но только для учителей, а дети ходили на улицу», — вспоминает пользователь Kristin Kristin.
Напомним, известная телеведущая рассказала «ФАКТАМ» о том, как ее сын стал жертвой булинга.
А ученики школы в Хмельницкой области рассказали, как учительница унижает их, сопровождая даже в туалете.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 740 мм