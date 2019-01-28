Происшествия

Не пускают учеников в туалет: на Волыни разгорается скандал из-за странных порядков в школе

Восьмиклассник общеобразовательной школы № 7 в городе Ковель Павел Оксанюк сообщил в Facebook о булинге со стороны сотрудников школы — по его словам, они не пускали его в отремонтированный туалет, а отправляли в туалет в спортзале. Свой пост он опубликовал в группе Батьки SOS, отметив, что инцидент произошел в школе 28 января.

Парень снял на видео конфликт с техническими сотрудницами учебного заведения.

Он утверждает, что те его оскорбляли, а затем отправили к директору, где у него начался приступ паники.

Отметим, что эмоциональная запись подростка является его точкой зрения.

В комментариях к записи Павла пользователи в т. ч. поделились собственным опытом общения с грубыми уборщицами в школе.

«И как всегда в школах технический персонал командует детьми», — написала Элла Гастелло.

«У нас в школе в 90 гг. тоже был крутой, новый туалет, но только для учителей, а дети ходили на улицу», — вспоминает пользователь Kristin Kristin.

Напомним, известная телеведущая рассказала «ФАКТАМ» о том, как ее сын стал жертвой булинга.

А ученики школы в Хмельницкой области рассказали, как учительница унижает их, сопровождая даже в туалете.

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