В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв, есть пострадавшие

Происшествия

В центре Луганска прогремел взрыв в котельной, в результате чего пострадало два человека. Инцидент произошел прямо за зданием так называемой «прокуратуры ЛНР». Об этом в Twitter сообщил пользователь ЛНР (Колывано-Бджолария)‏.

В так называемом «МЧС ЛНР» взрыв назвали хлопком.

«В котельной на улице Московской в Луганске произошел хлопок, в результате две женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадало оборудование и само здание котельной. Потерпевшие отправлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве, объяснив случившееся техническим сбоем в работе котла.

Напомним, в ноябре 2018 года прогремело несколько взрывов в оккупированном Чистяково (бывший Торез).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter