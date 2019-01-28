27.61 / 27.86 31.37 / 31.81
Киев: -4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв, есть пострадавшие

21:45 28 января 2019   854
В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв, есть пострадавшие
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Луганска прогремел взрыв в котельной, в результате чего пострадало два человека. Инцидент произошел прямо за зданием так называемой «прокуратуры ЛНР». Об этом в Twitter сообщил пользователь ЛНР (Колывано-Бджолария)‏.

В так называемом «МЧС ЛНР» взрыв назвали хлопком.

«В котельной на улице Московской в Луганске произошел хлопок, в результате две женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадало оборудование и само здание котельной. Потерпевшие отправлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает», — сообщили в ведомстве, объяснив случившееся техническим сбоем в работе котла.

Напомним, в ноябре 2018 года прогремело несколько взрывов в оккупированном Чистяково (бывший Торез).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Киев
-4

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины