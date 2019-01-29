Подростков, жестоко избивших мужчину в центре Киева, нашли и заставили извиниться (видео)

Происшествия

Активисты С14, движения «Традиция и порядок», «Правого сектора» провели собственное расследование инцидента на Бессарабской площади, где группа молодежи избила пожилого человека.

На видео, опубликованном в сети, видно, как парни бьют свою жертву ногами с криком «мы чеченцы, не стоит с нами связываться».

Поговорив с участниками инцидента, активистам рассказали, что пьяный мужчина оскорбил их младшего товарища. Они также заверили, что футболка с российской символикой, которую выложил в Instagram один из фигурантов дела, не имела для него никакого значения. Тем не менее он заверил, что такого больше не повторится.

Отметим, что за последнее время это далеко не первый случай проявления молодежной агрессии. Так, в декабре 2019 года группа подростков избила прохожего у ТРЦ «Гулливер», что вызвало широкий резонанс.

«ФАКТЫ» установили, что ранее эти же парни и девушки орудовали возле станции метро «Лыбидская», у ТРЦ «Океан Плаза».

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