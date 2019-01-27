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В центре Киева подростки жестоко избили мужчину (видео 18+)
В ценрте Киева возле ТРЦ «Арена Сити» подростки избили человека. Видео избиения попало в сеть. На кадрах ролика видно, как неизвестные избивают лежачего человека.
«Центр Киева, возле „Арена Сити“: неизвестные подростки толпой бьют одного, лежащего… Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие говорят „мы чеченцы, Вы не знаете с кем связались“. Вызвали скорую и полицию. Между тем, все нападавшие с места события ушли. Ищем свидетелей начала конфликта», — говорится в сообщении Facebook-сообщества Киев Оперативный, где и было опубликовано видео.
Как писали «ФАКТЫ», это не первый случай избиения подростками человека в центре Киева за последнее время. Так, вечером 15 января возле торгового центра «Гулливер» в центре Киева около десятка подростков внезапно напали на прохожего. Повалив его на землю, они стали бить мужчину ногами. Когда их жертву попыталась защитить проходившая мимо женщина, компания напала и на нее. Убежали, только когда прохожие вызвали полицию.
Подобные случаи происходят часто. От агрессивных подростков пострадали уже многие. Избиения происходили возле торговых центров — того же «Гулливера» и «Оушен Плазы». Нападали от нечего делать, не преследуя цели ограбить. Подростки избивали человека и выставляли видео своих «побед» в соцсети.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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