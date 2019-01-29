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В Житомире в ДТП разбился полицейский автомобиль с арестованными (фото)
В Житомире в двойное дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль роты конвойной службы, перевозивший троих арестованных. В результате ДТП были травмированы два человека. Ранее сообщалось, что в серьезном ДТП под Киевом пострадали четыре человека.
Как сообщают в отделе коммуникации областной полиции, по предварительным данным, на ул. Киевское шоссе в Житомире 29-летний водитель «БМВ», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель» роты конвойной службы ГУНП в Житомирской области. «БМВ» от удара перевернулся на бок и столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем «Рено Кенго», которым управлял 33-летний житель села Глыбочица Житомирского района.
Сообщается, что водитель «Рено Кенго» был госпитализирован, также помощь медиков потребовалась 29-летней полицейской конвойной службы. Сообщается, что арестованные, находящиеся в авто роты конвойной службы, не пострадали, их после осмотра медиками доставили в места содержания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 58 км трассы Одесса — Киев в двойном дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. ЧП произошло в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница.
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