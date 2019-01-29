Происшествия

Изнасилование провизора в Харькове: суд принял важное решение по задержанному

В Харькове суд отправил в СИЗО человека, которого подозревают в изнасиловании девушки-провизора. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Так, подозреваемый ранее уже был семь раз судим, и три из этих судимостей — за изнасилования, пишет NewsRoom.

Во время судебного заседания фигурант признал свою вину и просил отправить его под домашний арест, объясняя это тем, что дома его ждут двое детей и безработная жена, которых нужно кормить. Несмотря на подобные просьбы, судья поддержал позицию прокуратуры и отправил подозреваемого в СИЗО.

Как писали «ФАКТЫ», нападение на девушку было совершено прямо в аптеке, когда, воспользовавшись отсутствием посетителей, подозреваемый затащил жертву в подсобное помещение, изнасиловал и отобрал мобильный телефон.

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