Скандал с избиением физрука в Киеве получил продолжение: что произошло (фото)

Происшествия

Четвероклассник киевского лицея № 157, отец которого жестоко избил учителя физкультуры за то, что тот применил силу к его сыну, написал письмо предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Об этом сообщила мама мальчика Елена Свердликова. По ее словам, она нашла письмо в комнате сына.

«Я всегда пишу письма святому Николаю, а сейчас решил написать вам, потому что вы на него очень похожи. В день моего рождения за замечание на уроке физкультуры учитель схватил меня за шею и сделал мне очень больно. Я не злюсь на него, я его простил. Прошу вас помочь чтобы мой учитель физкультуры также простил моего папу, который защитил меня. Мне очень грустно видеть мою маму и моих бабушек, которые плачут на кухне, я мечтаю, чтобы они улыбались. Очень прошу, помогите мне. Спасибо», — написал четвероклассник.

Тем временем первый комментарий дала и жена избитого учителя Елена Матвиенко.

«Как можно объяснить «криком души» ножовку в пакете? — пишет она на своей страничке в соцсети. — Этому мужчине было мало извинений учителя за замечание, которое он сделал ученику повышенным тоном. А как назвать «мужской дракой» ситуацию, в которой один бьет, а другой кроме слов: «Тут дети!» ничего не может сказать? При этом отец мальчика осознанно просил другого человека снять все на видео, чтобы позже похвастаться ним перед детьми.

Как мать двух детей и педагог я считаю недопустимым решать конфликтную ситуацию подобным образом, да еще и на улице, на глазах у детей. Мои девочки до сих пор не могут отойти от увиденного и ждут папу дома".

Учитель, тем временем, до сих пор проходит лечение.

— Игорь Николаевич все еще находится в больнице и, судя по всему, ему придется лечиться очень долго, — сказал «ФАКТАМ» директор лицея № 157 Виктор Костенко. - Чувствует он себя плохо, все время болит голова. Что касается ученика четвертого класса, с отцом которого произошел этот конфликт, то он в школу не ходит уже десять дней. Мы будем уведомлять об этом ювенальную превенцию, однако отчислить его из школы не имеем права без соответствующего заявления родителей. А они пока вообще на контакт не идут.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее суд отправил мужчину, который избил учителя физкультуры, под ночной домашний арест.

После этого жена подозреваемого наделала шума своим обращением к журналистам и родителям других детей.

Не остался в стороне от этой проблемы, активно обсуждающейся в соцсетях, и украинский педагог-новатор, основатель лицея «Гранд», дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир Спиваковский.

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