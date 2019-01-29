- 18:59 Директор разведки США рассказал, как Россия попытается повлиять на выборы президента Украины
- 18:59 Порошенко может сказать «нет» Путину, а не «хи-хи», — Ирина Геращенко
- 18:31 Болезнь победила: стало известно о смерти ветерана АТО
- 18:27 Могут объявить в розыск: что известно об исчезновении капитана судна «Норд»
- 18:24 Девочка плакала синими слезами: детали скандала в детсаду Днепра, где ребенку прокололи глаз карандашом
- 18:10 Дело Сенцова в ЕСПЧ будут рассматривать в приоритетном порядке
- 18:04 Регина Тодоренко рассказала, как борется с лишним весом
- 17:42 Раны очень глубокие: под Харьковом собака покусала за голову 4-летнюю девочку
- 17:40 Готовы сражаться за Украину, но все должно быть честно, – отец Ястремской о теннисном скандале
- 17:33 Епифаний рассказал, когда завершат юридическое оформление ПЦУ
Скандал с избиением физрука в Киеве получил продолжение: что произошло (фото)
Четвероклассник киевского лицея № 157, отец которого жестоко избил учителя физкультуры за то, что тот применил силу к его сыну, написал письмо предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.
Об этом сообщила мама мальчика Елена Свердликова. По ее словам, она нашла письмо в комнате сына.
«Я всегда пишу письма святому Николаю, а сейчас решил написать вам, потому что вы на него очень похожи. В день моего рождения за замечание на уроке физкультуры учитель схватил меня за шею и сделал мне очень больно. Я не злюсь на него, я его простил. Прошу вас помочь чтобы мой учитель физкультуры также простил моего папу, который защитил меня. Мне очень грустно видеть мою маму и моих бабушек, которые плачут на кухне, я мечтаю, чтобы они улыбались. Очень прошу, помогите мне. Спасибо», — написал четвероклассник.
Тем временем первый комментарий дала и жена избитого учителя Елена Матвиенко.
«Как можно объяснить «криком души» ножовку в пакете? — пишет она на своей страничке в соцсети. — Этому мужчине было мало извинений учителя за замечание, которое он сделал ученику повышенным тоном. А как назвать «мужской дракой» ситуацию, в которой один бьет, а другой кроме слов: «Тут дети!» ничего не может сказать? При этом отец мальчика осознанно просил другого человека снять все на видео, чтобы позже похвастаться ним перед детьми.
Как мать двух детей и педагог я считаю недопустимым решать конфликтную ситуацию подобным образом, да еще и на улице, на глазах у детей. Мои девочки до сих пор не могут отойти от увиденного и ждут папу дома".
Учитель, тем временем, до сих пор проходит лечение.
— Игорь Николаевич все еще находится в больнице и, судя по всему, ему придется лечиться очень долго, — сказал «ФАКТАМ» директор лицея № 157 Виктор Костенко. - Чувствует он себя плохо, все время болит голова. Что касается ученика четвертого класса, с отцом которого произошел этот конфликт, то он в школу не ходит уже десять дней. Мы будем уведомлять об этом ювенальную превенцию, однако отчислить его из школы не имеем права без соответствующего заявления родителей. А они пока вообще на контакт не идут.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее суд отправил мужчину, который избил учителя физкультуры, под ночной домашний арест.
После этого жена подозреваемого наделала шума своим обращением к журналистам и родителям других детей.
Не остался в стороне от этой проблемы, активно обсуждающейся в соцсетях, и украинский педагог-новатор, основатель лицея «Гранд», дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир Спиваковский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 740 мм