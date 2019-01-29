Нурмагомедов и Макгрегор получили длительные дисквалификации за драку

Спорт

Атлетическая комиссия Невады (NSAC) вынесла свое решение по скандальной драке, устроенной после поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором из Ирландии, который прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Представители спортивного правосудия постановили, что Нурмагомедов, как зачинщик драки, должен пропустить 9 месяцев и заплатить 500 тысяч долларов штрафа (изначально говорилось о том, что Хабиб может лишиться всего своего гонорара, который составляет 2 миллиона в американской валюте). Дисквалификация Макгрегора растянется на 6 месяцев, а банковский счет Конора опустеет на 50 тысяч долларов.

Примечательно, что сроки дисквалификаций начинают свой отсчет с 6 октября прошлого года, когда и прошел бой. Таким образом, Макгрегор сможет принимать участие в официальных поединках, начиная с 6 апреля, а Нурмагомедов — с 6 июля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нурмагомедов откровенно высказался о скандальном бое с Макгрегором.

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