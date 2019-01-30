Когда стоимость сжиженного газа на заправках опустится ниже 10 гривен за литр

Деньги

За прошедшую неделю на украинском топливном рынке наблюдалась интересная ситуация. Бензин и дизельное топливо снижались в цене довольно медленно, но при этом существенно дешевел сжиженный газ. Так, за неделю литр бензина и биотоплива стал дешевле на 34 копейки, в то время как литр сжиженного газа подешевел на 50 копеек. В среду, 30 января, средняя по стране цена литра бензина А-95 составляет 28,51 грн, дизельного топлива — 28,44 грн, а сжиженного газа — 11.50 грн.

«Сейчас действительно происходит обвал цен на сжиженный газа. Это связано с затоваренностью рынка. На фоне сезонного снижения потребления в хранилищах остается очень много автогаза, закупленного ранее. При этом оптовая стоимость новых партий этого топлива существенно упала. Такая ситуация вынуждает трейдеров поскорее распродавать существующие запасы. А делать это можно, только уменьшая розничную цену и конкурируя друг с другом. Например, на одной из житомирских заправок мы уже видели цену литра сжиженного газа 9,60 грн. Это говорит о том, что потенциал для дальнейшего снижения стоимости этого горючего есть. Я думаю, что вскоре, в течение ближайших двух недель, средняя по стране стоимость сжиженного газа может опуститься ниже 10 гривен за литр», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

Однако, по словам эксперта, если говорить о бензине и дизельном топливе, то их цена падает не так быстро, как прогнозировалось.

«Видимо, в период низкого спроса трейдеры решили подзаработать на высокой марже. Такая ситуация возникает каждый год. Летом объемы продаж высокие и маржа низкая, а зимой наоборот — объемы продаж низкие, но маржа высокая. Таким образом трейдеры стремятся удержать свою доходность, тем более что цены уже опустились заметно ниже психологической отметки в 30 гривен за литр.

Однако оптовые цены на бензин и дизтопливо сейчас относительно низкие, что позволяет продавцам уменьшить и розничные — еще на 2 гривни. Я очень надеюсь, что этот экономический потенциал для снижения цен будет реализован, хотя и не так быстро, как хотелось бы украинским автомобилистам.

В нынешней ситуации есть еще один важный нюанс. Если сейчас вдруг нефть, а за ней и нефтепродукты, которые мы импортируем, существенно подорожают, то в Украине розничные цены на АЗС будут оставаться стабильными. Трейдеры не станут спешить повышать цены, удерживая их как раз за счет ныне существующей высокой маржи. Ведь, поднимая стоимость, трейдер теряет часть клиентов, которые уходят на те заправки, которые цену не повышают. Это преимущество конкурентного топливного рынка", — подытожил эксперт.

Кстати, на мировом нефтяном рынке наблюдается серьезное напряжение, связанное с волнениями в Венисуэле. В среду, 30 января, стоимость барреля нефти Brent поднялась до 61,31 доллара, хотя еще 28 января она составляла около 60 долларов. Эксперты объясняют начавшееся подорожание санкциями, которые США вводит против против государственной нефтяной компании Венисуэлы Petroleos de Venezuela SA. Они предусматривают ограничение сделок американскими компаниями, которые осуществляют экспортно-импортные операции с венесуэльской сырой нефтью и нефтепродуктами.

Стоит отметить, что с каждым годом в Украине потребляется все меньше бензина. В 2018 году объем украинского рынка бензинов сократился на 4,9%. Наши автомобилисты предпочитают переоборудовать автомобили для использования в качестве топлива сжиженного газа.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter