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Происшествия

Обрушение коллектора в Бердянске: появился печальный прогноз ликвидации аварии (видео)

11:23 30 января 2019   146
Авария в Бердянске
Инф. «ФАКТОВ»

Из-за аварии на коллекторе в Бердянске, чтобы не допустить слив нечистот в Азовское море, более 50 тысячам горожан отключили воду. В городе закрыты детские и учебные заведения, а также больница.

Как сообщает ТСН, в некоторых районах люди, не дожидаясь машин с технической водой, набирали воду из моря. Закрыты 12 школ, семь детских садов и больница. Пока что никто не называет сроков возобновления поставки воды — специалисты до сих пор не нашли все разрушенные участки коллектора. Сообщается, что по предварительным данным, на ликвидацию масштабного чрезвычайного происшествия потребуется, как минимум полтора миллиона гривен. А реконструкция коллектора может обойтись в восемь миллионов гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге 28 января произошла масштабная авария на теплотрассе, в результате которой без отопления остались около 80 тыс. горожан.

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