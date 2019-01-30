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Деньги

Украина попала в топ-5 стран по количеству бесконтактных платежей

11:42 30 января 2019   157
Бесконтактный платеж
Инф. «ФАКТОВ»

По степени использования бесконтактных платежей Украина заняла четвертое место в мире. Речь идет о платежах, совершаемых с использованием гаджетов — мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов. Ранее сообщалось, что во втором квартале 2019 года планируется внедрение возможности осуществления QR-платежей для украинского платежного рынка.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на генерального директора Mastercard Europe SA Ингу Андрееву. «Мы получили статистику за четвертый квартал. Украина уже топ-четвертая страна в мире по количеству nfc-транзакций», заявила она и добавила, что такие данные свидетельствуют о востребованности новейших платежных технологий и быстрой обучаемости украинцев.

Наряду с этим, у 37 процентов взрослого населения Украины нет банковских счетов, примерно столько же — 38 процентов — представителей малого и среднего бизнеса готовы и принимают безналичные платежи. «По Европе в целом это — более 60%», — добавила Инга Андреева. По ее словам, увеличение показателей лишь на 10% приведет к росту ВВП страны на 0,3% - 9,3 миллиарда гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале полноценно вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях», некоторые положения которого уже начали внедряться. Так, с 1 января 2019 года украинцы могут купить или продать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы.

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