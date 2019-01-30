Происшествия

Расстрел в Николаеве: все подробности на этот момент (фото, видео)

В среду, 30 января, около 15:00, возле Ленинского районного суда Николаева была расстреляна супружеская пара, которая выходила из здания. Женщина скончалась на месте. Мужчину увезла «скорая». Он умер по пути в больницу. В городе был введен оперативный план «Перехват».

Как стало известно, в людей стреляли из охотничьего карабина «Сайга» (сконструирован на базе автомата Калашникова). По словам очевидцев, было произведено около пяти выстрелов.

На место происшествия выехало практически все руководство Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

Заместитель начальника ГУНП в Николаевской области, начальник следственного отдела Иван Выговский рассказал:

— Сегодня (30 января 2019 года. — Авт. ) состоялось судебное заседание по гражданскому делу относительно задолженности еще 2008 года. Спор о задолженности возник между николаевцем и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить крупную сумму долга. Стрелявшего задержал работник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо.

Как стало известно, стрелявший не признает долг, который ему определил суд. После судебного заседания, у участников происшествия возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил два выстрела, сообщили в полиции.

По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, стрелявшего задержали по горячим следам оперативники Ингульского отдела полиции. Первоначальная информация о том, что у него был сообщник, не подтверждается.

Предварительная квалификация преступления — ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области иностранцу вынесен приговор за расстрел супружеской пары. Гражданин Молдовы, который пытался убить своего кредитора, получил 15 лет.

А накануне в Днепре посреди улицы расстреляли внедорожник. Как стало известно «ФАКТАМ», расстрел авто из гранатомета может быть связан с громким убийством ветеранов АТО в Днепре.

Фото НикВести, Новости-N

Видео Новости-N и 0512

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