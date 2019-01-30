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- 18:45 Медреформа сделала медицину недоступной для людей, — Тимошенко
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Медреформа сделала медицину недоступной для людей, — Тимошенко
В случае победы на президентских выборах новая власть построит действенную систему здравоохранения и внедрит в стране медицинское страхование. Такое заявление сделала Юлия Тимошенко на Черниговщине после публичного отчета депутатов областного совета от партии «Батьківщина».
Политик рассказала, что во время поездок по регионам Украины постоянно общается с людьми. Один из главных вопросов, который беспокоит украинцев, — это состояние медицины. По мнению Тимошенко, так называемая медреформа действующей власти сделала медицинские услуги недоступными для людей. Политик также отметила, что такая ситуация не устраивает и врачей.
«В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это — страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немножко — работник. Государство страхует пенсионеров, детей до 18 лет, безработных и нетрудоспособных, как это делается в цивилизованных странах», — сказала кандидат в президенты Украины.
Юлия Тимошенко считает, что действующая власть так и не осуществила необходимое преобразование и напомнила, что соответствующий закон о медстраховании разработан и полтора года ждет принятия.
«В результате непрофессиональных действий правительства врачи первичного звена перегружены, люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием. На финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофильных специалистов планируют возложить на плечи пациентов», — возмутилась Юлия Тимошенко.
Тимошенко подчеркнула, что в случае победы на выборах ее политическая сила примет закон о медицинском страховании.
«Мы сможем поставить на ноги и систему здравоохранения, и людей, нуждающихся в медицинской помощи. Новая власть сделает это быстро и эффективно», — заявила Юлия Тимошенко.
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