Зверское избиение 6-летнего мальчика под Винницей: ключевая фигурантка исчезла

Происшествия

Женщина, которая жестоко избила 6-летнего пасынка, исчезла. Ее разыскивает Винницкая полиция.

Мачеха подозревается в пытках ребенка. В отношении нее начато уголовное производство. Ей избрана мера пресечения — круглосуточный арест. Однако она нарушила решение суда.

По информации из соцсетей, женщина якобы уехала в Киев на съемки телевизионного шоу.

«Даже родственники не знают, где она, ее телефон не отвечает. Она нарушила решение суда. Эта женщина должна была круглосуточно находиться по месту жительства, и ей запрещено видеться с ребенком. В соцсетях появилась информация, что она могла поехать на съемки телевизионного ток-шоу. Мы обращаемся к журналистам с просьбой сообщить о ее месте пребывания. Также мы вынуждены будем обращаться в суд и просить о более строгом решении, чтобы ее взяли под стражу», — говорится в сообщении полиции.

Напомним, избитого ребенка с гематомами на лице заметил контролер пригородной электрички. Мальчик ехал в вагоне, предположительно, со своими родителями. Взрослые вели себя странно. Едва контролер подошел ближе, чтобы внимательнее разглядеть избитого ребенка, женщина прикрыла лицо мальчика рукой. На вопросы, что случилось с малышом, взрослые неуверенно отвечали, что он упал и теперь они везут сына в больницу. Контролер не поверил и вызвал полицию. После беседы правоохранители задержали женщину, которую заподозрили в избиении мальчика. По словам самого потерпевшего, его били и отец, и мачеха.

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