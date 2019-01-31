27.50 / 27.75 31.43 / 31.86
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Зверское избиение 6-летнего мальчика под Винницей: ключевая фигурантка исчезла

14:27 31 января 2019   1614
избитый ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

Женщина, которая жестоко избила 6-летнего пасынка, исчезла. Ее разыскивает Винницкая полиция.

Мачеха подозревается в пытках ребенка. В отношении нее начато уголовное производство. Ей избрана мера пресечения — круглосуточный арест. Однако она нарушила решение суда.

По информации из соцсетей, женщина якобы уехала в Киев на съемки телевизионного шоу.

«Даже родственники не знают, где она, ее телефон не отвечает. Она нарушила решение суда. Эта женщина должна была круглосуточно находиться по месту жительства, и ей запрещено видеться с ребенком. В соцсетях появилась информация, что она могла поехать на съемки телевизионного ток-шоу. Мы обращаемся к журналистам с просьбой сообщить о ее месте пребывания. Также мы вынуждены будем обращаться в суд и просить о более строгом решении, чтобы ее взяли под стражу», говорится в сообщении полиции.

Напомним, избитого ребенка с гематомами на лице заметил контролер пригородной электрички. Мальчик ехал в вагоне, предположительно, со своими родителями. Взрослые вели себя странно. Едва контролер подошел ближе, чтобы внимательнее разглядеть избитого ребенка, женщина прикрыла лицо мальчика рукой. На вопросы, что случилось с малышом, взрослые неуверенно отвечали, что он упал и теперь они везут сына в больницу. Контролер не поверил и вызвал полицию. После беседы правоохранители задержали женщину, которую заподозрили в избиении мальчика. По словам самого потерпевшего, его били и отец, и мачеха.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 742 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины