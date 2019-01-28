В Винницкой области отец зверски избил 6-летнего сына: детали ЧП (фото)

Происшествия

В Винницкой области мужчину подозревают в жестоком избиении 6-летнего сына. Медики констатировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму. Ранее сообщалось, что в Запорожье горе-мать жестоко избила сына в детской комнате торгового центра.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления Национальной полиции Украины, в Козятинском отделение полиции начато уголовное производство по факту избиения мальчика, решается вопрос об объявлении о подозрении его отцу.

«Характер повреждений, полученных мальчиком, свидетельствует о том, что он пострадал от насильственных действий взрослых. Ребенок проживает с родным отцом и сожительницей. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства получения телесных повреждений ребенком. Одна из версий следствия — избиение мальчика отцом», — сообщают в полиции. Начато уголовное производство по ч.1 ст. 127 УК («Пытки»), которая предусматривает наказание в виде пяти лет заключения.

Как сообщает «Обозреватель», о ЧП сообщила женщина, увидевшая избитого мальчика в электричке. По ее словам, малыша сняли с поезда в Козятине и отправили Винницкую детскую клиническую больницу. Свидетельница утверждает, что мать мальчика лишена родительских прав, а отец уже попадал в поле деятельности правоохранителей — в суде находится дело о разбое, по которому он проходит подозреваемым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Прикарпатье мужчина до смерти избил пятимесячного младенца прямо в коляске. Малышка плакала и этим раздражала мужчину, который несколько раз ударил ее по голове.

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