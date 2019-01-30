Происшествия

Жуткий случай произошел в Винницкой области. Контролер пригородной электрички обратил внимание на маленького мальчика с огромными синяками на лице, который ехал в вагоне, предположительно, со своими родителями. Взрослые вели себя странно. Едва контролер подошел ближе, чтобы внимательнее разглядеть избитого ребенка, женщина прикрыла лицо мальчика рукой. На вопросы, что случилось с малышом, взрослые неуверенно отвечали, что он упал и теперь они везут сына в больницу. Контролер не поверил и вызвал полицию.

Руслана, Людмилу и их сына Ваню полицейские высадили на станции Козятин. Мальчик нуждался в срочной медицинской помощи. Было принято решение вызвать «скорую». В больницу с Ваней поехал его отец, а полицейские решили поговорить с женщиной, которая оказалась мачехой мальчика. Людмила утверждала, что ребенка избил родной отец и она собирается написать на него заявление. Но несколько часов спустя именно мачеху мальчика задержали на 48 часов. Полицейские объявили женщине о подозрении и открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса «Пытки».

— Нами установлено, что мальчик проживал вместе с отцом и мачехой в селе Великое, — говорит руководитель пресс-службы полиции Виннитчины Анна Олийнык. — Полиция критически восприняла пояснение мачехи ребенка, что тот упал с тумбочки. Такие травмы мальчик мог получить только в результате побоев. Поэтому мы приняли решение задержать женщину. Всех деталей досудебного следствия я вам раскрыть не могу. Но хочу сказать, что следственные действия проводятся и в отношении отца ребенка. Если станет ясно, что он также принимал участие в избиении сына, то и ему будет объявлено о подозрении.

— Какова дальнейшая судьба ребенка?

— Мы передаем все материалы дела в социальные службы. Думаю, что в результате будет принято решение о том, чтобы ребенок не находился в этой семье. Кстати, родная мама мальчика была лишена родительских прав. Она сейчас отбывает наказание в тюрьме.

Ваню доставили в Козятинскую центральную районную больницу в отделение черепно-лицевой хирургии. По словам медиков, мальчик чувствует себя хорошо.

— Когда ребенка привезли в больницу, на него было больно смотреть. Его лицо напоминало «чугунок» — такое было черное, — говорит главврач Козятинской ЦРБ Игорь Грубеляс. — Глаза Вани из-за гематом почти не открывались, личико опухло. Мы диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы на лице и ушибы мягких тканей тела ребенка. Некоторое время Ване придется провести в больнице.

Отец Вани и его мачеха уже дали первые показания в полиции. Вину за жестокое избиение ребенка они пока сваливают друг на друга.

— Я не била Ваню, — рассказывала мачеха мальчика Людмила в полиции. — Позвонил Руслан. Сказал, что у него тяжелые сумки и я должна выйти и встретить его. Муж приказал, чтобы я Ваню с собой не брала, потому что на улице холодно. Когда мы вошли в дом, у сына лицо с одной стороны все красное, а с другой — опухло. Я спросила у Вани, что случилось, и он ответил мне, что полез на тумбочку за котенком и упал.

* Мачеха мальчика Людмила

— Я как увидел побитого сына, чуть дар речи не потерял, — говорил на допросе отец мальчика Руслан. — Я к нему: «Ваня, Ваня, что случилось?» Он молчит, отворачивается. Вижу, что при Людмиле говорить ничего не хочет. Я тогда вывел сына в другую комнату и спрашиваю: «Кто тебя побил?» Говорит: «Мама». Ну я не выдержал, вернулся в комнату и вломил ей. Не хочу больше ничего иметь с ней общего. Избила ребенка по лицу! Он и так плохо видит!

Когда мы немного успокоились, Люда сказала, что нужно Ваню везти в больницу. Я тогда еще боялся, что Людмилу посадят, когда увидят, что она сделала с ребенком, и говорю: «Сходи в аптеку и купи какую-нибудь мазь от синяков». А наутро, когда лицо Вани совсем опухло, мы решили отвезти его в больницу.

* Отец мальчика Руслан

В полиции Руслан рассказал, что узнал о том, что у него есть сын, всего год назад.

— Я даже был не в курсе, что моя бывшая жена родила ребенка, — говорит мужчина. - Мы же разошлись, когда я еще не знал, что она беременная. Потом уже, когда мою бывшую жену посадили, узнал про Ваню. Он был в школе-интернате. Тогда я уже жил с Людой. Говорю: «Я должен забрать сына. Ты не против?» Сошлись на том, что для начала возьму Ваню в село на зимние каникулы.

Кстати, сыну попадало часто и от его родной матери. Она не только била Ваню, но и выгоняла его на мороз в одних трусиках. У моей бывшей жены есть еще дочка. Ей три года. Это не мой ребенок. Девочка сейчас у родной бабушки.

- Руслан раньше бил Ваню, — утверждала на допросе в полиции Людмила. — И на этот раз, когда увидел, что у сына лицо в синяках, начал бить не только меня, но и своего ребенка. Начал кричать на меня: «Что ты, проститутка, сделала?» Бил меня ногами по почкам, а потом за малого принялся. У него характер такой. Он в АТО служил. Я напишу на него заявление. Его тоже могут посадить.

— Ребенок рассказал, что его били и отец, и мать, — рассказала в интервью одному из телеканалов начальник Винницкой областной службы по делам детей Татьяна Дорош. — Мы хотим запретить и отцу общаться с мальчиком. То, что сегодня выясняется в ходе следствия, вызывает сомнения, что такой человек может воспитывать детей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом жутком случае. На Прикарпатье мужчина до смерти избил пятимесячного младенца прямо в коляске. Малышка раздражала его своим плачем, поэтому он несколько раз ударил ее по голове.

Фото из открытых источников и сайта vinnitsa.info

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter