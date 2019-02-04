Украинский стартап: киевляне создали «умные» жалюзи, работающие, как солнечные батареи

Наука и технологии

— Почти десять лет я проработал в совместной украинско-канадской строительной компании, — говорит руководитель стартапа из Киева Евгений Эрик, создавший со своей командой оконные жалюзи, преобразующие солнечную энергию в электрическую. — В 2008 году, после нескольких месяцев, проведенных в Канаде, решили с женой построить энергосберегающий поселок под Киевом. Кстати, там мы одними из первых в Украине установили тепловые насосы, которые позволяют значительно сократить расходы на отопление жилищ («ФАКТЫ» рассказывали, как самостоятельно обеспечить квартиру теплом и горячей водой. — Авт.). Купив в этом поселке дом, я установил на крыше солнечные панели — чтобы сделать его еще более энергоэффективным, а также независимым от централизованного электроснабжения. Дом выполнен из современных энергосберегающих материалов (скажем, стены толщиной 20 сантиметров держат тепло, как и полутораметровые кирпичные). Но меня смущали окна. Хотя они и энергосберегающие, все равно из-за них зимой терялось много тепла. А летом комнаты излишне нагревались за счет солнечного света, проходящего через окна.

— Кондиционеры, даже самые современные и дорогие, потребляют много энергии: на охлаждение воздуха в комнате средних размеров необходимо такое же количество электричества, которое дают восемь больших солнечных панелей, — продолжает Евгений Эрик. — Я задумался, как с этим быть. Решение подсказал опыт Западной Европы, прежде всего, Германии — в этой стране около 80 процентов новостроек оснащают внешними жалюзи на окна. Они позволяют летом поддерживать в помещениях комфортную температуру и не включать кондиционеры. Я решил пойти дальше — создать жалюзи, которые бы не только защищали от избыточного солнечного света летом, но и стали источником энергии.

Решился создать стартап для реализации этой идеи после того, как прочел в Интернете статью об одной команде разработчиков, получивших грант в 35 тысяч евро на реализацию идеи инновационной гантели.

Первые полтора года работы над «умными» жалюзи мы с командой трудились без зарплаты. Каждый из нас привык к достаточно высокому уровню жизни, но в этой ситуации нам пришлось ограничивать свои расходы, экономить.

Поначалу мы намеревались создать продукт с нуля, но вскоре поняли, что это нерационально. Использовали уже отлично зарекомендовавшие себя в Германии внешние жалюзи из алюминия. Они оснащены моторами, но эти двигатели уж очень просты — лишь закрывают и открывают створки. Нам же было нужно, чтобы в течение дня створки меняли угол наклона в соответствии с изменением положения солнца на небе — это позволяет получать максимальное количество энергии. Поэтому пришлось разрабатывать собственную электронику и двигатели.

— Правильно ли я понимаю, на створки жалюзи вы крепите солнечные панели, которые преобразуют солнечную энергию в электрическую?

— Да. На базе качественно новых, впервые примененных в США солнечных панелей, мы разработали свои. Они на сегодняшний день самые эффективные в мире: коэффициент преобразования солнечной энергии в электрическую составляет 22 процента. Тогда как у лучших массово применяемых сейчас панелей — не более 18 процентов. Причем наши солнечные модули чрезвычайно прочны и устойчивы к агрессивным факторам внешней среды (воздействию солнечных лучей, перепадам температуры, морозу).

Замечу, что на Западе от начала разработки до налаживания производства такого уровня инновационных продуктов уходит в среднем около десяти лет, и обходится это в миллионы долларов. Мы же, за счет энтузиазма и привлечения талантливых специалистов, справились за три года, потратив несравнимо меньшие деньги.



* Евгений Эрик: «Мы создали самые эффективные в мире солнечные панели»

— Получается, что вы уже начали выпускать жалюзи, превращающие солнечный свет в электричество?

— Да, у нас есть небольшое производство под Киевом. Там мы отрабатываем модель завода, которую можно было бы тиражировать в других странах.

— Несмотря на то что вы полтора года работали без зарплаты, проект, наверняка, требовал значительных денежных затрат. Пришлось брать кредит?

— Нет. Источников финансирования у нас два. Первый — средства ангелов-инвесторов. Этот термин возник в США. Ангелами-инвесторами называют людей, вкладывающих собственные деньги в стартапы, которые они считают перспективными. Как правило, это высокопоставленные наемные работники — топ-менеджеры. У них нет времени на то, чтобы заниматься собственными проектами. Но они хорошо зарабатывают и инвестируют средства в такие фирмы, как наша. Ангелы-инвесторы — люди в бизнесе искушенные. Я всегда советуюсь с ними, принимая важные решения. Эти люди сразу задали нам правильное направление развития, сказав, что если мы хотим в будущем стать крупной компанией, то нам необходимо получить патенты и сертифицировать свои разработки, а уже после этого выходить на рынки других стран. Мы начали с украинского патента, затем оформили международный, европейский и немецкий. Кроме того, зарегистрировали свою торговую марку в США. Все это потребовало много времени и средств.

Второй источник средств — гранты. Мы регулярно участвуем в конкурсах на их получение. Гранты обычно небольшие — 10—20 тысяч долларов. Но каждый из них позволял сделать очередной шаг в разработке наших инновационных жалюзи.

— До этого вы работали как наемный специалист. Сложно было начать собственное дело?

— Психологически это тяжело. Даже сейчас, спустя три года после создания SolarGaps, я полностью не свыкся со статусом человека, от которого зависят другие люди.

— Учились ведению бизнеса?

— Да, в бизнес-акселераторе. Думаю, нелишне будет пояснить, что акселераторы — это компании, которые строят свой бизнес на обучении и поддержке начинающих фирм и стартапов. Мы заплатили небольшой процент из своих первых доходов за услуги, которые получили в бизнес-акселераторе. Расскажу, как мы туда попали. Когда у меня появилась идея создать «умные» жалюзи, я участвовал в хакатоне (форуме, на котором специалисты в области программного обеспечения работают над решением той или иной задачи) и встретил там талантливого человека Романа Кравченко, создавшего бизнес-акселератор для проектов в области компьютерных технологий. Выслушав мою идею, он пригласил меня пройти курс обучения, рассчитанный на три месяца.

— Кто вы по образованию?

— Программист. Расскажу немного о себе. Я родился в Киеве, а школу окончил в бывшей Германской Демократической Республике — потому что мои родители были военными и служили за границей. На Родину вернулся в начале 1990-х, поступил на факультет кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Меня выбрали капитаном университетской команды КВН. С друзьями по курсу был первым, кто начал внедрять технологию Интернета в Киеве. Об этом узнало руководство факультета, нас вызвал заместитель декана. Услышали от него: «Вы занимаетесь какой-то ересью. Вероятно, вас придется отчислить». И это заявил об Интернете замдекана факультета кибернетики! К счастью, до нашего отчисления не дошло. Кстати, почти все, с кем я тогда учился, уже давно работают в США или Канаде.

— Позволяют ли «умные» жалюзи покрыть потребность в электроэнергии в вашем доме?

— В теплое время года (в том числе в сентябре и октябре) эти жалюзи вместе с солнечными панелями полностью обеспечивают мой коттедж электроэнергией. Ее хватает и на заправку электромобиля. Кстати, он у меня уже три года. Когда ездил на машине с двигателем внутреннего сгорания, на бензин, обслуживание и ремонты тратил 200 — 300 долларов в месяц, а вот электромобиль за три года эксплуатации ни разу не ломался, электричество у меня свое. Так что он ежемесячно позволяет мне экономить 200 — 300 долларов. Кроме того, минувшей осенью я начал продавать излишки электроэнергии государству по «зеленому» тарифу. Какую это приносит прибыль, смогу сказать через несколько месяцев.



* Евгений Эрик: «Жалюзи и солнечные батареи в теплое время года полностью обеспечивают мой дом электроэнергией. Ее хватает и на заправку электромобиля»

— Сколько стоят ваши жалюзи?

— Пока довольно дорого — около 500 долларов за квадратный метр. Но уверен, что при массовом производстве цену можно будет снизить вдвое.

— Какое количество электроэнергии могут выработать «умные» жалюзи, установленные на окнах и на балконе среднестатистической квартиры в многоэтажке?

— В теплое время года — до 100 ватт в час. Примерно столько потребляют электроприборы и лампочки в квартире моей бабушки. Если выработанного жалюзи тока не хватает, то автоматически электроэнергия подается из обычной электросети.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о жителе Житомира, установившем на крыше пятиэтажки солнечную электростанцию, а также о киевлянине, который начал в США строительство предприятия по производству автономных домов будущего, конструкцию которых он разработал со своим творческим коллективом

P. S. Материал подготовлен в рамках информационной кампании «Євроінтеграція: сила можливостей», которая реализуется Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины при поддержке общественного союза «Фонд підтримки реформ в Україні» и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) в рамках проекта «Підвищення обізнаності про вплив Угоди про Асоціацію з ЄС» и проекта ЕС Association4U.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter