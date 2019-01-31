Крышепад в оккупации: в Донецке обвалилась крыша завода, в Шахтерске — магазина вдовы Захарченко

Происшествия

Не прошло и недели после обрушения в оккупированной Горловке крыши супермаркета, как в Шахтерске (Донецкая область) обвалился козырек магазина сети «Первый республиканский супермаркет». Об этом сообщили социальных сетях, разместив фото обрушения. Под тяжестью выпавшего снега в Шахтерске рухнула часть навеса вместе с вывеской. Интересно, что это произошло в городе, где новый главарь донецких боевиков только что поменял мэра — якобы именно за несвоевременную уборку снега.

Стоит отметить, что «Первый республиканский супермаркет», который открылся в помещении захваченного магазина торговой сети АТБ, уже не работал. Сеть так называемых «Первых республиканских», оформленная на вдову ликвидированного главаря донецких боевиков Александра Захарченко, закрылась еще при его жизни — из-за невостребованности.

Снижение покупательских потоков ощутили на себе и гипермаркеты торговых сетей «Амстор», «Обжора», Metro, «Эпицентр», которые вели торговлю на обширных торговых площадях — в специально возведенных помещениях. Оккупанты, «отжавшие» площади указанных торговых сетей, не смогли возродить торговлю в переименованных торговых точках. Затем стали закрываться и «отжатые» супермаркеты помельче.

В соцсети на очередное обрушение крыши отреагировали так: «Общереспубликанский» челлендж крышепада пришел в Шахтерск".

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», снежная зима обрушила крыши многих строений на оккупированной территории. Так, в Дебальцево стены завода сложились как карточный домик. Погибли люди. Такая же трагедия произошла и в Горловке.

А тем временем информационный ресурс оккупантов сообщил, что в четверг, 31 января, рухнула крыша над одним их цехов завода Донецкгормаш в Ленинском районе оккупированного Донецка.

«Произошло обрушение кровли в одном из цехов предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели», — говорится в сообщении.

Напомним, еще Захарченко пытался убедить жителей ОРДО в том, что на данном заводе якобы собирают автобусы ПАЗ, которые на самом деле пригоняют из России. Но известно, что с начала войны на Донецкгормаше ремонтируют военную технику оккупантов.

Притом рабочим, которые задействованы в этом процессе, подолгу не выплачивают зарплату. Судя по сообщениям в социальных сетях, на сегодняшний день сумма долга достигает 30 млн. рублей.

Фото из социальной сети

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