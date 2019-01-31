Происшествия

Немецкие СМИ нашли российский след в деле о поджоге Венгерского центра в Ужгороде

В Кракове продолжается суд над поджигателями здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде в феврале 2018 года — поляками Адрианом М. и Томашем С. Однако 31 января 2018 года в суде были предъявлены доказательства причастности к организации преступления гражданина Германии Мануэля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), который ранее являлся референтом одного из депутатов Бундестага от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии».

На заседании судьи исследовали представленные прокураторой отрывки из переписки исполнителей с Оксенрайтером.

Базируясь на них, прокуратура называет гражданина Германии лицом, которое финансировало поджог.

В свою очередь, как пишут ARD та t-online.de, от Оксенрайтера нити тянутся в Россию. Так, выяснилось, что он неоднократно встречался с одиозным российским философом Александром Дугиным, являющимся приверженцем идеи «русского мира».

В частности, они сотрудничали в экспертном центре Katehon, главой наблюдательного совета которого является российский миллиардер Константин Малофеев.

Отметим, что Адриан М. и Томаш С. на суде заявили, что непосредственный заказ получили от польського праворадикала Михала П., являющегося членом правоэкстремистской группировки Falanga.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какую цель преследовали организаторы поджога венгерского центра в Ужгороде.



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