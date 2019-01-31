Коллаборантка сдалась полиции, чтобы спасти заболевшего ребенка

Происшествия

На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» добровольно сдалась полицейским сотрудница так называемой «исправительной колонии ДНР». При прохождении украинского КПВВ гражданка обратилась к работнику полиции и заявив, что в недавнем прошлом работала на оккупантов. Об этом сообщили в Волновахском отделе полиции Донетчины.

32-летняя жительница оккупированной территории, находясь в должности младшего инспектора, осуществляла охрану внешнего периметра спецучреждения на оккупированной российско-террористическими группировками территории. Но уволилась и сама заявила украинским стражам правопорядка о сотрудничестве с оккупантами, чтобы иметь возможность вернуться к мирной жизни.

Причины, побудившие женщину ранее остаться в оккупации — житейские: низкая зарплата, которая вряд ли позволили бы ее семье снимать жилье на мирной территории, в противном случае ей бы пришлось сменить работу, а она, судя по всему, была к этому не готова. Поэтому женщина просто осталась в той же должности, которую занимала до войны, и в том же учреждении.

Но жизненные обстоятельства переменились, и это заставило ее пересмотреть свое решение: серьезно заболел ребенок. Женщина уволилась и кинулась искать спасения на мирной территории. По ее словам, возможности, приобрести необходимые для ребенка лекарства на оккупированной территории нет. Да, собственно, и возможности для обследования и лечения серьезных заболеваний ограничены. А служба в спецучреждении на оккупированной территории сделала ее «невыездной».

«Открыто уголовное производство по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Если проверка установит, что подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство могут переквалифицировать на часть 6 статьи 260 УК Украины, согласно которому лицо, добровольно покинувшее вооруженное формирование, и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности», — сообщили в Волновахском отделе полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из ОРДЛО не будут выпускать людей, задолжавших за коммунальные услуги.

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