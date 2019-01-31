- 23:50 Бизнес на детях: харьковская чиновница оценила свои услуги по усыновлению в 3 тысячи долларов
- 23:16 Менеджмент по принципам НАТО: Полторак назвал приоритеты реформирования Минобороны
- 23:16 Коллаборантка сдалась полиции, чтобы спасти заболевшего ребенка
- 22:57 Масштабное ДТП в центре Киева: разбиты пять машин, есть жертвы
- 22:32 "Чистая самодеятельность": в Украине резко раскритиковали "план Сайдика" по Донбассу
- 22:09 В Днепре мужчина бросился в ледяную воду ради спасения собаки
- 21:53 В загсе и музее: где пройдут модные показы украинских дизайнеров
- 21:48 СМИ узнали, как Путин поступил с золотом Мадуро
- 21:28 В России бывшего боевика судят за убийство беременной однополчанки
- 21:23 Аласания покинул пост руководителя Общественного телевидения
Коллаборантка сдалась полиции, чтобы спасти заболевшего ребенка
На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» добровольно сдалась полицейским сотрудница так называемой «исправительной колонии ДНР». При прохождении украинского КПВВ гражданка обратилась к работнику полиции и заявив, что в недавнем прошлом работала на оккупантов. Об этом сообщили в Волновахском отделе полиции Донетчины.
32-летняя жительница оккупированной территории, находясь в должности младшего инспектора, осуществляла охрану внешнего периметра спецучреждения на оккупированной российско-террористическими группировками территории. Но уволилась и сама заявила украинским стражам правопорядка о сотрудничестве с оккупантами, чтобы иметь возможность вернуться к мирной жизни.
Причины, побудившие женщину ранее остаться в оккупации — житейские: низкая зарплата, которая вряд ли позволили бы ее семье снимать жилье на мирной территории, в противном случае ей бы пришлось сменить работу, а она, судя по всему, была к этому не готова. Поэтому женщина просто осталась в той же должности, которую занимала до войны, и в том же учреждении.
Но жизненные обстоятельства переменились, и это заставило ее пересмотреть свое решение: серьезно заболел ребенок. Женщина уволилась и кинулась искать спасения на мирной территории. По ее словам, возможности, приобрести необходимые для ребенка лекарства на оккупированной территории нет. Да, собственно, и возможности для обследования и лечения серьезных заболеваний ограничены. А служба в спецучреждении на оккупированной территории сделала ее «невыездной».
«Открыто уголовное производство по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Если проверка установит, что подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство могут переквалифицировать на часть 6 статьи 260 УК Украины, согласно которому лицо, добровольно покинувшее вооруженное формирование, и сообщившее об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности», — сообщили в Волновахском отделе полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из ОРДЛО не будут выпускать людей, задолжавших за коммунальные услуги.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 742 мм