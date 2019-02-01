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Происшествия

В Киевской области нашли пропавших маму и дочь: что известно

9:18 1 февраля 2019   89
Пропавшая Елена с супругом Атанолием
Инф. «ФАКТОВ»

В Переяслав-Хмельницком (Киевская область) благодаря неравнодушному мужчине удалось обнаружить пропавших в конце января местных жительниц — мать и 9-летнюю дочь. О пропаже женщины, которая ранее попыталась покончить с собой, заявил ее муж Анатолий.

Как сообщают в областной полиции, на спецлинию 102 позвонил водитель и сообщил, что подвозил к школе женщину с ребенком, приметы которых совпадали с приметами разыскиваемых. Полиция, прибывшая к учебному заведению, никого не обнаружила, но вскоре правоохранители, совершавшие обход, заметили их на улице. Выяснилось, что Елена, взяв дочь, сбежала из дому, поскольку боялась гнева своего супруга из-за «финансовых трат». Ранее сообщалось, что Елена страдает игроманией и проиграла даже помощь на новорожденного сына.

Правоохранители выяснили, что все это время мать с дочкой находились в Киеве. В родной город Елена вернулась, чтобы оставить дома дочь, а самой вновь уехать. В отношении матери правоохранители составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административном правонарушении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах пропала туристка с шестилетней девочкой. Мама и дочка, уехавшие на отдых в Яремче (Ивано-Франковская область), не выходили на связь с родными

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