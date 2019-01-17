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Стало известно о загадочном исчезновении женщины с ребенком в Карпатах
В Карпатах, где недавно нашли заблудившегося лыжника, пропала туристка с шестилетней дочкой. Мама и дочка, уехавшие на отдых в Яремче (Иван-Франковская область), не выходят на связь с родными с 9 января, передает УНН.
О пропаже родных в полицию Хмельницкой области сообщила жительница Ярмолинецкого района. В Карпаты уехали ее дочь и внучка. Как сообщили в полиции Хмельницкой области, по факту исчезновения начато расследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 января спасателям удалось найти туриста из Киева, заблудившегося в ночь перед Рождеством недалеко от горы Гемба в Карпатах.
Также сообщалось, что в сети появилась интерактивная карта домиков в Карпатах, которую могут использовать для спасения заблудившиеся в горах туристы. Карта доступна в сервисе Google Maps.
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