Происшествия

Сошел с рельсов и снес два столба: в Киеве произошло новое ДТП с трамваем (фото)

В Киеве в районе станции метро «Лесная» сошел с рельсов трамвай. Более того, неуправляемое подвижное средство снесло на своем пути два столба.

Фото с места необычного ДТП появилось в паблике Киев Оперативный.

Отмечается, что потерпевших в результате аварии нет.

Напомним, пассажиры трамвая на Дегтяревской, 53 решили долго не ждать неудачно припарковавшегося водителя на внедорожнике и толпой сдвинули на трассу машину, которую наглый водитель оставил на трамвайных путях. При этом люди не обращали внимание на сирену сигнализации и реплики о том, что это частная собственность и возможны повреждения.

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