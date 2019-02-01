Умер несостоявшийся тесть Криштиану Роналду (фото)

Спорт

Отец Джорджины Родригес — невесты знаменитого футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду — умер в Аргентине в возрасте 70 лет, сообщает Hola. По данным издания, Хорхе Эдуардо страдал от осложнений, связанных с инсультом, перенесенным мужчиной два с половиной года назад.

В свое время папа Джорджины был профессиональным футболистом в Аргентине, а также работал в Испании тренером.

По сведениям некоторых СМИ, отец девушки оставил семью, когда Джорджина и ее сестра были еще совсем маленькими, и пропадал где-то целых 11 лет. Впоследствии семья воссоединилась и решила заняться бизнесом. Отец Джорджины открыл закусочную, но влез в огромные долги и разорился. Ресторан, машина и дом были конфискованы судом, после чего родители Джорджины вновь расстались. Отец девушки вернулся в Аргентину, ее мать поселилась в Риме, а будущая возлюбленная Роналду с сестрой остались в Испании, предоставленные сами себе.

*Джорджина Родригес со старшей сестрой Иваной

В октябре прошлого года появилась информация, что отец модели дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик. В 2003-м его осудили на 11 лет за неудачную попытку контрабанды партии кокаина стоимостью более чем 130 тысяч долларов из Испании во Францию. Он вышел на свободу в 2008 году, но вскоре вернулся за решетку, будучи замешанным в контрабанде партии гашиша стоимостью в 1,3 млн долларов из Марокко в Испанию. Хорхе Эдуардо получил два года тюрьмы и был освобожден в 2013-м.

*Отец Джорджины Родригес дважды сидел в тюрьме

*Невеста Криштиану Роналду прилетела в Аргентину на похороны отца

Напомню, что Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 34 года, и 25-летняя Джорджина воспитывают четверых детей: рожденных суррогатными матерями Криштиану-младшего и двойняшек Матео и Еву, а также общую дочь Алану Мартину, которая появилась на свет в ноябре 2018-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду завоевал первый трофей в футболке «Ювентуса».

Фото Hola

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter