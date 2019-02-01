Коммунальная авария в Бердянске: появились фото новых разрушений проблемного коллектора

Происшествия

В Бердянске, где произошла масштабная авария на коллекторе, оставившая без воды тысячи горожан, запустили обводную ветку и начали перекачку стоков. Тем временем коллектор продолжает разрушаться.

Как сообщает издание «Про Бердянск», начали проседать плиты на Западном проспекте. Предполагается, что разрушилась труба, которую по документам заменили в начале 2000х годов. Сообщается, что движение в районе провалов перекрыто и что новое ЧП, скорее всего, сдвинет сроки подключения воды. Однако коммунальщики говорят, что делают все возможное для возобновления водоснабжения и к вечеру обещают начать подачу.

Тем временем Бердянская прокуратура расследует причины обрушения коллектора. Сообщается, что в рамках досудебного расследования устанавливаются должностные лица, которые имели отношение к реализации проекта по замене коллектора на Мелитопольском шоссе в 2002 году. Следствие также интересует, была ли положена новая труба коллектора, или строители обошлись старой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода диаметром 800 мм протяженностью 159 погонных метров. Сложности состоят в том, что через коллектор проходят стоки со всей приморской части Бердянска, а труба лопнула на 5-метровой глубине — и сразу в четырех местах. Чтобы спасти город от коллапса, чиновники решили возводить обводной коллектор.

Фото с сайта http://pro.berdyansk.biz.



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