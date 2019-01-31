Бердянск оказался на пороге экологического коллапса (видео)

Происшествия

Бердянск, где произошло обрушение коллектора и без воды остались 120 тысяч горожан, оказался на грани экологического бедствия.

Как сообщает ТСН, местных жителей просят не пользоваться канализацией. Сливы из канализации начали выходить наружу, но пока их удается откачивать.

Напомним, авария с обрушением на магистральном канализационном коллекторе, который транспортирует до 80% стоков всего города, произошла еще в воскресенье, 27 января. Чтобы устранить повреждения, было принято решение прекратить подачу воды в нагорной части города, «Лисках», центральной части, в микрорайонах «Слободка», «Колония», «Курорт», «Коса».

Для ликвидации аварии необходимо выполнить ремонт трубопровода диаметром 800 мм протяженностью 159 погонных метров. Сложности состоят в том, что через коллектор проходят стоки со всей приморской части Бердянска, а труба лопнула на 5-метровой глубине — и сразу в четырех местах.

Пока техническую воду горожанам привозят спасатели, питьевую — люди покупают сами.

Чтобы спасти город от коллапса, чиновники решили возводить обводной коллектор.

В городе закрыли большинство школ и детсадов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по предварительным данным, на ликвидацию масштабного ЧП в Бердянске потребуется, как минимум полтора миллиона гривен, а реконструкция коллектора может обойтись в восемь миллионов гривен.

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