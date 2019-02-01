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Происшествия

Расстреляли банкомат: появились фото странного ЧП в Павлограде

15:14 1 февраля 2019   127
расстреляный банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В Павлограде (Днепропетровская область) мужчина, которому не удалось получить деньги в банкомата, расстрелял устройство.

Напомним, перед новым годом в Павлограде мужчина бросил гранату в помещение одного из городских банков.

Инцидент произошел 28 января в магазине на углу улиц Днепровской и Западнодонбасской в поселке 40 лет Октября на окраине Павлограда.

О расстреле банкомата сообщили очевидцы происшествия.

«Подвыпивший товарищ пытался раздобыть в банкомате деньги. Но только после того, как у него ничего не получилось, он вытащил пистолет, расстрелял монитор банкомата и вырвал с „мясом“ купюроприемник», — цитирует слова очевидца местное издание «Бегемот».

Прохожие не осмелились сделать мужчине замечание, а «стрелок» спрятал пистолет и ушел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» в Харьковской области неизвестные взрывали банкоматы.

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