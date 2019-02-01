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Во Львове штукатурка дома упала мужчине прямо на голову (фото)
В пятницу, 1 февраля, во Львове, от падения части фасада здания пострадал мужчина. Об этом сообщили в Facebook-сообществе «Горячая линия города Львова».
Инцидент произошел на ул. Дорошенко, 14.
Элемент старого здания травмировал 50- летнего мужчину. По предварительной информации, у пострадавшего сильная гематома лобно-затылочной области слева.
Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу.
Галицкая районная администрация оградила аварийный участок.
Это не первый случай, когда во Львове части зданий травмируют людей.
Как сообщали «ФАКТЫ», 17 января во Львове на проспекте Шевченко обвалился фасад исторического здания. Разрушенные элементы фасада травмировали женщину. А в центре Киева на Крещатике на глазах у прохожих начали отваливаться крупные фрагменты с балкона исторического здания.
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