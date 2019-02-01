В Киеве злоумышленник выстрелил в лицо ребенку

Происшествия

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в ранил ребенка в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Злоумышленник, открывший стрельбу в Деснянском районе столицы, задержан. У него изъято устройство для отстрела резиновых пуль», — говорится в сообщении.

ЧП произошло возле одного из магазинов в Деснянском районе. По предварительной информации, там состоялся словесный конфликт между тремя мужчинами. Один из них хотел выстрелить в оппонента, но попал в лицо мальчику.

На улицу Шолом-Алейхема, где неизвестный ранил ребенка, по вызову сразу прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления.

Двое мужчин, с которыми конфликтовал правонарушитель, сообщили, что злоумышленник начал на улице с ними ссориться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка. После совершенного подозреваемый скрылся.

4-летнего мальчика врачи скорой помощи сразу госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице «Охматдет».

Напомним, в российском Дербенте (Дагестан) скончался трехлетний ребенок, получивший ранение головы от выпущенной в воздух пули.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе на детском дне рождения в Одессе, в результате которой были ранены три человека: два гостя и женщина-повар. Дети чудом не пострадали.

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