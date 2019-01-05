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Украина

Вместо фейерверка: в России ребенок погиб от выпущенной в воздух пули

18:25 5 января 2019   642
Стрелять в воздух
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Дербенте (Дагестан) скончался трехлетний ребенок, получивший пулевое ранение головы в новогоднюю ночь. Информацию в комментарии РИА «Новости» подтвердил республиканского министерства здравоохранения.

Смерть наступила 5 января около 11:00, при этом мальчик так и не пришел в сознание.

Как установили правоохранители, в новогоднюю ночь ребенок получил не совместимые с жизнью открытую черепно-мозговой травмой, ушиб головного мозга тяжелой степени и слепые проникающие огнестрельные ранения черепа.

Состояние мальчика не позволило перевезти его в другую больницу, поэтому благотворительный фонд оплатил приезд в Дербент одного ведущих реаниматологов московского НИИ им. Склифосовского. Однако даже совместные усилия ведущих медиков успехом не увенчались.

Личность стрелявшего пока не установлена, проводится судебно-баллистическая экспертиза.

Напомним, в Харькове в новогоднюю ночь местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти, пытаясь запустить фейерверк, а в Казахстане родители устроили своим детям опасный фейерверк прямо в актовом зале. Тогда чудом обошлось без пострадавших.

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