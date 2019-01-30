Происшествия

В Одессе – опять стрельба, уже на детском дне рождения

Во время празднования детского дня рождения в кафе, расположенном в Суворовском районе Одессы, раздалась стрельба. Как выяснилось, двое пьяных мужчин пытались попасть на банкет, внутрь кафе.

Получив отказ, один из непрошенных гостей достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В результате инцидента ранены три человека: два гостя и женщина-повар доставлены в больницу. Дети чудом не пострадали.



По словам очевидцев, злоумышленников задержали сами участники банкета, которые передали их прибывшей охране заведения. При этом, злоумышленники угрожали взорвать еще и гранату. Правда, их вовремя передали наряду полиции.



Как сообщили в полиции, стрелок задержан в порядке ст. 208 УПК и находится в СИЗО.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе в течение нескольких часов произошли две стрельбы: есть пострадавшие.

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