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В Одессе – опять стрельба, уже на детском дне рождения
Во время празднования детского дня рождения в кафе, расположенном в Суворовском районе Одессы, раздалась стрельба. Как выяснилось, двое пьяных мужчин пытались попасть на банкет, внутрь кафе.
Получив отказ, один из непрошенных гостей достал травматический пистолет и открыл стрельбу. В результате инцидента ранены три человека: два гостя и женщина-повар доставлены в больницу. Дети чудом не пострадали.
По словам очевидцев, злоумышленников задержали сами участники банкета, которые передали их прибывшей охране заведения. При этом, злоумышленники угрожали взорвать еще и гранату. Правда, их вовремя передали наряду полиции.
Как сообщили в полиции, стрелок задержан в порядке ст. 208 УПК и находится в СИЗО.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе в течение нескольких часов произошли две стрельбы: есть пострадавшие.
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