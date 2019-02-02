4 февраля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит акушер-гинеколог Ирина Баранецкая

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Молодая женщина пришла на прием к гинекологу в отчаянии. Замужем уже пятый год, а желанная беременность не наступает. Почему не удается зачать малыша?

— Часто причиной бывают когда-то перенесенные воспаления половых органов, протекавшие без симптомов, — рассказывает старший научный сотрудник отделения реабилитации репродуктивной функции женщин Института педиатрии, акушерства и гинекологии им Е. М. Лукьяновой НАМН Украины кандидат медицинских наук Ирина Баранецкая. — Девушка начала интимную жизнь, заразилась инфекцией, передающейся половым путем, но воспалительный процесс протекал бессимптомно. Чтобы врач смог вовремя поставить диагноз, пациентка должна обращать внимание даже на незначительные изменения в своем состоянии. Например, увеличение количества выделений, зуд и жжение, боли внизу живота, расстройства мочеиспускания — повод для посещения врача. Запущенное воспаление лечить гораздо труднее.

Помощь специалистов нужна тем, у кого после года регулярной интимной жизни не наступила беременность или зачатие не завершилось родами. Таким парам не стоит терять время, ведь целенаправленное обследование и лечение важно провести как можно раньше.

— Какие анализы нужно сдать тем, кто мечтает о здоровом ребенке?

— План обследования определяет специалист. Обычно он назначает общие анализы крови и мочи, биохимию крови. Важно сделать коагулограмму и провериться на TORCH-инфекции (токсоплазмоз, сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ, краснуху, герпес и другие). Если в роду были генетические заболевания, необходима консультация генетика. Тому, кто страдает хроническим заболеванием, например, сахарным диабетом, следует посетить эндокринолога.

Как найти причину бесплодия? Какие заболевания чаще всего препятствуют наступлению беременности? Как устраняют непроходимость труб? Почему опасно откладывать рождение ребенка на зрелые годы?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 4 февраля, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит акушер-гинеколог Ирина Александровна Баранецкая.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как работа щитовидной железы влияет на наступление беременности и развитие ребенка. Также мы сообщали об удивительном случае в Великобритании: женщина, у которой диагностировали бесплодие, дважды забеременела благодаря физическим упражнениям.

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