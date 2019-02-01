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В Днепре спецназ освободил похищенную 12-летнюю девочку (фото, видео)
В Днепре полиция задержала преступника, который похитил 12-летнюю девочку. Во время спецоперации полицейские вместе со спецназовцами «Корд» освободили девочку, которую незнакомец удерживал в квартире. Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.
«К таким последствиям привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной. Под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку. После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители. Операция по освобождению ребенка была тщательно спланирована. Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал. Оружие, которым угрожал злоумышленник, конфисковано, а он задержан и доставлен в отделение полиции. Девочку передали матери», — сообщили в полиции.
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Как писали «ФАКТЫ», недавно на столичном жилмассиве Отрадный во время разбойного нападения на 12-летнюю девочку задержали полицейского. Так, вечером 20 декабря двое парней встретили школьницу в сквере и, повалив в снег, отобрали мобильный телефон. Девочка сопротивлялась, поэтому ей зажали рот и стали угрожать ножом. Чем бы это закончилось, неизвестно, не появись в сквере прохожие, которые и спасли девочку от грабителей.
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