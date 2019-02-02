Супрун объяснила, как отличить фальшивое лекарство от настоящего

Здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как можно отличить настоящее лекарственное средство от фальсификата. По ее словам, поддельная медицинская продукция встречается среди препаратов всех основных терапевтических категорий.

«Проблема подделки лекарств касается всех стран, с любым уровнем дохода, но особенно остро ее ощущают жители с ослабленными системами здравоохранения. Часто люди подвергают себя опасности сами — занимаясь самолечением, заказывают лекарства на веб-сайтах, которые могут безнаказанно и бесконтрольно распространять подделки. Иногда такие препараты очень сложно отличить от оригинала. Но в большинстве случаев это возможно», — написала она в Facebook.

Супрун дала советы, как отличить фальшивку от оригинального препарата:

• Внимательно рассмотрите упаковку — есть ли какие-либо повреждения или ошибки в тексте.

• Проверьте, совпадают ли даты изготовления и окончания срока годности, указанные на внешней упаковке, с датами, которые указаны на первичной упаковке. Кроме того, вы можете проверить наличие государственной регистрации препарата в Государственном реестре лекарственных средств Украины.

• Оцените внешний вид препарата, его целостность и проверьте, имеет ли он нехарактерный цвет или запах.

• Если возникли подозрения или появилась нежелательная реакция на прием препарата — как можно быстрее покажите его вашему врачу.

• Обязательно сообщайте о подозрительной медицинской продукции в государственные органы — Гослекслужбу и Государственный экспертный центр МОЗ Украины.

Также глава Минздрава отметила, что самое главное — это быть внимательным, чтобы защититься от подделок и принимать медицинские препараты только после консультации с врачом.

«Если вы принимаете лекарство согласно инструкции, но никакого эффекта не чувствуете или самочувствие ухудшилось, необходимо срочно сообщить об этом вашему врачу. А когда покупаете медицинские препараты, старайтесь избегать заказов через интернет», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в июне Министерство здравоохранения презентовало новый модуль бесплатного мобильного приложения «Ліки Контроль», который позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter