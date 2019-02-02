Зеленка для Вилкула: появилось видео момента атаки

Политика

В сети опубликовали видео инцидента, в ходе которого кандидата в президенты от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александра Вилкула облили зеленкой в Бердянске.

На видео зафиксирован сам момент инцидента, когда лицо политика за секунду вдруг становится зеленого цвета.

Как писали «ФАКТЫ», этот случай имел место 1 февраля. Тогда в Бердянске местные активисты сорвали выступление регионала Александра Вилкула, облив его зеленкой и не дав выступить в доме культуры.

Акция протеста против приезда Александра Вилкула в город прошла возле дома культуры «Софит». Когда политик появился на площади перед ДК, его облили зеленкой. Политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение.

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