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Политика

ЦИК отказался зарегистрировать коммуниста Симоненко кандидатом в президенты

14:56 2 февраля 2019   181
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру запрещенной Коммунистической партии Украины Петру Симоненко и лидеру партии «Разумная сила» Александру Соловьеву в регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта. Такое решение в ЦИК приняли 2 февраля.

Сообщается, что Симоненко было отказано, так как символика КПУ противоречит закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Кроме того, Симоненко не доказал проживание в Украине в течение последних 10 лет.

Также ЦИК в субботу отказалась зарегистрировать представителя партии «Разумная сила» Александра Соловьева (из-за несоответствия анкеты и признаков сепаратизма в предвыборной программе) и самовыдвиженцев Александра Жамойду, Ярославу Качановскую и Дмитрия Касьяненко.

Как писали «ФАКТЫ», 1 февраля Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта 2019 года. Таким образом, общее число кандидатов на предстоящих віборах уже достигло 28.

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