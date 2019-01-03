В КИУ объяснили, почему Симоненко имеет право баллотироваться на пост президента

Политика

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко имеет право баллотироваться в президенты как кандидат от этой партии, так как процедура запрета этой партии еще не завершена. Об этом заявил глава общественной организаци «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель.

«Мы все помним историю о том, что Коммунистическая партия подлежит запрету в соответствии с законом о декоммунизации, однако последние несколько лет Министерство юстиции безуспешно борется с Коммунистической партией. Там есть длинное дело с представлением и в Конституционный суд относительно правомерности этого решения и т. п», — отметил он, сообщает «Громадське».

Кошель отметил, что это «долгое дело и сложно сказать, когда оно закончится официальным запретом КПУ.

«Коммунистическая партия официально продолжает действовать, официально является зарегистрированной и имеет все права, как и другие политические силы. Сколько бы не было вопросов у правоохранительных органов к Петру Симоненко, но сегодня, к сожалению, эта партия имеет право выдвигать его, как кандидата в президенты», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Коммунистическая партия Украины на своем съезде выдвинула кандидатом на пост президента Украины на выборах 2019 года первого секретаря центрального комитета Петра Симоненко. Это решение делегаты съезда приняли единогласно.

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