Политика

ЦИК зарегистрировала наибольшее число кандидатов в президенты за время независимости

Центральная избирательная комиссия Украины 1 февраля зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты на выборах 31 марта 2019 года.

Так, официальный статус кандидата получили глава Патриотической партии Украины Николай Габер, который идет на выборы как самовыдвиженец, и Юрий Деревянко от партии «Воля».

Таким образом, на данный момент зарегистрировано уже 28 кандидатов, что является рекордом для Украины. До этого рекордным был 2004 год, когда за президентское кресло боролись 26 человек.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 30 января Центральная избирательная комиссия также зарегистрировала нескольких кандидатов в президенты на выборы 31 марта — руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского от партии «Слуга народа» и самовыдвиженцев — бывшего главу СБУ Игоря Смешко и политика Инну Богословскую.

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