Происшествия

Боевики «ДНР» захватили в плен разведчика ВСУ: что об этом известно (видео)

На Донбассе в плен к террористам «ДНР» попал военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Гриненко. 20-летнего военного не оказалось на посту в ночь на 23 января, он считался пропавшим без вести. После того, как террористы выложили в сеть допрос пленного, в 79-й бригаде подтвердили, что на записи действительно их боец.

На Донбассе Гриненко служил в разведывательном взводе 79-й бригады и вел наблюдение на посту в районе Павлополя Донецкой области. 23 января военный пропал с боевой позиции.

Просмотрев видео с допросом, в бригаде пришли к выводу, что террористы оказывают на украинского военного колоссальное психологическое давление, а потому относиться к сказанному бойцом стоит с изрядной долей скепсиса.

«Все сказанное Николаем Гриненко на камеру оккупантов было подготовлено, сфабриковано и срежиссировано кремлевской пропагандой видео в «донецких подвалах», — говорят представители бригады.

Напомним, за последний месяц в плен к боевикам попали трое украинских военнослужащих. Всех их оккупанты пытаются использовать в информационной войне. Боевики, с одной стороны, пытаются доказать, что им противостоят малограмотные, замученные бойцы ВСУ. С другой стороны, пленника могут использовать для сеяния пораженческих настроений в украинской армии. Бывший заложник боевиков Игорь Козловский заметил ряд новых моментов в клише российских пропагандистов.

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