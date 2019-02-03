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Вино с тараканами: сеть шокировала находка в киевском супермаркете (фото)
Неприятный сюрприз в бутылке с вином обнаружил житель Киева. Купив в супермаркете вино, заявленное как оригинальное французское, киевлянин заметил в бутылке таракана.
«Вот какой „клад“ сегодня нашел в магазине Novus. Очередное подтверждение тому что никогда нельзя терять бдительности, даже при покупке в продуктовых маркетах», — пожаловался киевлянин Андрей Пинчук.
Белое вино было изготовлено в 2018 году, приобретено в супермаркете Novus, в Украину импортировано компанией «Новус-Украина». Производитель обещал мягкий приятный вкус и сочетаемость с блюдами из рыбы и мяса.
Напомним, ранее житель Киева чуть не приобрел в супермаркете булочки с тараканами. «ФАКТЫ» выяснили, куда можно пожаловаться, обнаружив подобные «кулинарные шедевры» в магазине, и как наказать супермаркет за антисанитарные условия.
Фото Andrii Pinchuk
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