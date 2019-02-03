Под Кременчугом в машине застрелили бизнесмена: детали и причина убийства

Происшествия

Всего пару дней потребовалось правоохранителям Кременчуга (Полтавская область), чтобы раскрыть дерзкое убийство 55-летнего местного предпринимателя. Вечером 31 января полицейские, патрулировавшие трассу Полтава-Александрия, возле села Сосновка Кременчугского района обратили внимание на стоявший с включенным сигналом поворота налево автомобиль Hyundai Santa Fe. Экипаж решил выяснить, не нужна ли водителю какая-либо помощь, поскольку машина находилась в одном и том же положении длительное время. Увы, помочь человеку уже было невозможно — он был мертв, с огнестрельным отверстием в голове.

Погибшим оказался кременчужанин, давно занимавшийся предпринимательством.

А 2 февраля пресс-служба прокуратуры Полтавской области, под процессуальным руководством которой велось расследование этого преступления, сообщила о том, что человек, совершивший преднамеренное убийство бизнесмена, задержан. Им оказался 36-летний житель Кременчуга — должник погибшего. По предварительным данным, в свое время он занял у погибшего 80 тысяч долларов для развития собственного бизнеса, однако полностью вернуть их не мог. Между мужчинами начал назревать конфликт.

В очередной раз разрешить его они договорились 31 января. Должник, прихватив оружие, сел на заднее сидение «Тойоты», принадлежащей заемщику, напротив водительского места. Единственным выходом из сложившейся ситуации, как, видимо, представлялось молодому человеку, было убийство оппонента. Совершив выстрел в голову, он скрылся с места преступления.

Во время обыска по месту жительства потерпевшего была обнаружена долговая расписка от имени подозреваемого, в которой было указано о том, что он обязуется вернуть ему 25 тысяч долларов (видимо, не выплаченный остаток).

Стрелок задержан, ему предъявлено подозрение в совершении умышленного убийства, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», 30 января возле Ленинского районного суда Николаева должник расстрелял из охотничьего карабина семейную пару из Одессы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter