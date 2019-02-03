Супрун рассказала, как правильно есть бутерброды с колбасой

Здоровье

Привычный многим украинцам перекус в виде хлеба с маслом и колбасой на самом деле абсолютно нездоровая, бесполезная и дорогая еда. О том, как «оздоровить» привычный бутерброд, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По словам Супрун, белый хлеб, который чаще всего идет на бутерброды, содержит много соли, а значит, представляет риск для сердца и сосудов. Высокий гликемический индекс хлеба означает, что он быстро поднимает уровень сахара в крови и дает чувство насыщения, но точно так же быстро снова приходит чувство голода. Здоровой альтернативой батону может быть хлеб из отрубей, богатый витаминами ржаной хлеб.

Масло специалисты по питанию приветствуют, если это настоящее сливочное масло, а не спред или маргарин. В то же время маслом не стоит злоупотреблять. В 50 граммах продукта — полная суточная норма насыщенных жиров.

А вот от колбасы в бутербродах Супрун однозначно советует отказаться. В этом продукте много соли, нитрит, бензпирен. Злоупотребление колбасой увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной железы. Кроме того, колбаса стоит значительно дороже хорошего мяса. Заменить колбасу в бутерброде можно печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом.

«Здоровая альтернатива колбасе — это ломтик сала, черный хлеб и горчица. Все эти варианты значительно полезнее и дешевле колбасы, и подойдут всей семье», — подытожила Супрун.

Напомним, ранее Супрун советовала здоровые блюда для праздничного стола и объясняла, почему мясо рыбы полезнее, чем дорогая икра.

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