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Политика

Выборы президента: Порошенко подал документы в ЦИК (фото)

18:00 3 февраля 2019   834
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Действующий президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах-2019. Фото из стен ЦИК опубликовал в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты», — говорится в комментарии к фото.

Петр Порошенко в ЦИК

Отметим, что 3 февраля 2019 года является последним днем для подачи документов в Центральную избирательную комиссию, тогда как срок регистрации истекает 8 февраля.

По данным УНН, до Порошенко документы в ЦИК подали шесть человек.

На данный момент ЦИК зарегистрировал 28 кандидатов в президенты, а 22 претендентам отказал в регистрации. В их числе оказался в т. ч. лидер запрещенной ьв Украине Коммунистической партии Петр Симоненко.

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