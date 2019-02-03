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В Конотопе упавшая с крыши ледяная глыба тяжело травмировала несколько людей (фото)
В Конотопе (Сумская область) упавшая с крыши многоэтажного дома ледяная глыба тяжело травмировала несколько человек, один мужчина оказался в реанимации. У него проломлен череп, сообщает в Facebook депутат городского совета Елена Сердюк.
Она также опубликовала фото с места инцидента.
«По вине городских чиновников льдом, упавшим с крыши многоэтажки, тяжело травмированы несколько конотопцев. Одному человеку даже проламило череп! В настоящее время он в реанимации», — говорится в сообщении депутата.
Со своей стороны в полиции сообщили о намерении открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).
Напомним, в Полтаве осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома, была травмирована шестилетняя девочка. Потерпевшая впала в кому, у нее диагностировали перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени.
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