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Девочка, пострадавшая при обрушении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому (фото, видео)
В Полтаве впала в кому шестилетняя девочка, которая была травмирована осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома по улице Соборности. Об этом сообщила врач-анестезиолог отделения интенсивной терапии Полтавской городской детской клинической больницы Юлия Чернявская.
Тележурналистам UA: Полтава медик рассказала, что у потерпевшей диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, вследствие чего развилась кома первой степени.
Как сообщил начальник отдела коммуникаций полиции в Полтавской области Юрий Сулаев, по факту служебной халатности открыто уголовное производство. Хотя есть сомнения, что кто-то из служебных лиц будет наказан за этот случай. Работники ЖЕО снимают с себя всякую ответственность, заявляя, что глыба сорвалась с балкона, который является частью приватной квартиры. Если бы глыба упала с крыши, у коммунальщиков все равно было бы оправдание: нет договора с жильцами этой многоэтажки на снятие сосулек и очистку кровли. В соответствии с законом «О жилищно-хозяйственных услугах», уборка снега и льда — это обязанность собственников объекта недвижимости, а коммунальщики могут лишь нанимать технику и людей, чтобы помочь им в этом. И еще оградить опасные места ленточками, на которые обычно реагируют далеко не все.
Кстати, место, на котором произошло несчастье, никак не было обозначено. А на первом этаже злополучного дома находится ряд магазинов и аптека, в которые покупатели заходят на собственный страх и риск.
За очистку крыши дома, с которого свалилась глыба льда, все же взялись спасатели, и к вечеру им удалось справиться с задачей. О том, что могло упасть полтавчанам на головы, можно судить по фото и видео, которые выложила на своей странице в Facebook Наталья Талипова, охранявшая опасное место с громкоговорителем в руках.
«Таких домов в Полтаве на каждом шагу, — написала Наталья. — Страшно идти с ребенком по улице, отправлять его в школу. Это страшно, когда местная власть реагирует уже тогда, когда нельзя ничего исправить».
Напомним, 2 февраля около 13.00 в результате падения ледяной глыбы на тротуар едва не погибла семья полтавчан — мама и ее двое несовершеннолетних детей. Большой кусок льда, сорвавшийся с крыши, рухнул в нескольких метрах перед людьми. Отломившийся осколок попал шестилетней девочке в голову, после чего ребенок потерял сознание. Случайные прохожие через 12 минут сумели привести девочку в чувство и, не дождавшись «скорой», отправили пострадавшую в больницу на проезжавшей мимо машине экстренной медицинской службы.
Случай, когда не убранные вовремя сосульки на крышах становятся причиной трагедии, уже зафиксирован в Кременчуге. Существует опасность и в Харькове, где с крыш свисают 100-килограммовые ледяые глыбы.
Фото Наталія Талипова/Facebook
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