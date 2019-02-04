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Происшествия

В Сумской области глыба льда рухнула с многоэтажки на супружескую пару

10:18 4 февраля 2019   1529
Падение льда с крыши в Сумах
Инф. «ФАКТОВ»

В Конотопе (Сумская область) сорвавшаяся с крыши глыба льда тяжело травмировала супружескую пару. У мужчины тяжелая травма головы, женщину госпитализировали с переломами. Ранее сообщалось, что девочка, пострадавшая при обрушении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому.

Как сообщает «Донпресс», супруги (1988 года рождения) пострадали, когда выходили из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажного дома. «Мужчина с сотрясением мозга находится в больнице. Его жена пострадала меньше. Факт травмирования людей зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают правоохранители. Проводится проверка», — цитирует издание начальника отдела коммуникаций полиции Сумской области Эльвиру Биганову.

Это — не единственное подобное ЧП на Сумщине. Так, в областном центре сорвавшаяся с крыши глыба льда разнесла вдребезги вывеску аптеки, расположенной в Сумах. К счастью, никто не пострадал. Фото ЧП выложил на своей страничке в социальных сетях сумчанин с ником «Сергей Альпинист».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве глыба льда рухнула среди ночи с крыши многоэтажки на улице Небесной Сотни, 114. Толстостенная труба тепловой сети, проходящая над землей, не выдержала удара, в результате жильцы пятиэтажного дома остались без тепла.

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