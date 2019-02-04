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Наука и технологии

Тихий океан станет единственным: в сети показали, что будет с Землей через 250 млн лет (видео)

10:39 4 февраля 2019   9454
Земля через 250 миллионов лет
Инф. «ФАКТОВ»

Через 250 миллионов лет Тихий океан останется единственным на Земле, а материки существенно изменят свое месторасположение на планете. Ученые смоделировали видео изменений Земли на основе теории тектоники плит.

Видео преобразований, смоделированных учеными, на своей страничке в социальных сетях разместил популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов. «Как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет согласно теории тектоники плит. Тихий океан будет просто единственным на всей планете!» — говорится в комментарии к видео.

Текст эксклюзивного интервью Валентина Гаденова читайте на сайте «ФАКТОВ»: первая часть — «Мы планируем построить в Украине космодром, это принесет массу преимуществ» и вторая часть — «Бог допустил критическую ошибку при создании Земли».

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