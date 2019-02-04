27.32 / 27.57 31.21 / 31.62
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре подожгли кафе с посетителями: в сеть попало видео

13:25 4 февраля 2019   198
кафе
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре неизвестные подожгли кофейню с посетителями. ЧП произошло вечером в воскресенье, 3 февраля, на Соборной площади города.

Напомним, 23 января в Днепре неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в магазин на Екатеринославском бульваре.

В кафе Heisenberg на Соборной площади неизвестные бросили две бутылки с каким-то горючим веществом и скрылись. В помещении сразу вспыхнул огонь.

В это время в заведении были посетители. Они начали убегать.

По информации полиции, в результате пожара пострадало три человека — они получили ожоги рук.

По факту поджога открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Мужчинам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. После того, что произошло, кофейню закрыли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в средине января на территории Киево-Печерской лавры загорелось принадлежащее монастырю двухэтажное здание. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Причиной пожара в полиции считают умышленный поджог.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Киев
+4

Ветер: 3 м/с  Ю-3
Давление: 751 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины