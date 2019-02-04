Происшествия

В Днепре подожгли кафе с посетителями: в сеть попало видео

В Днепре неизвестные подожгли кофейню с посетителями. ЧП произошло вечером в воскресенье, 3 февраля, на Соборной площади города.

Напомним, 23 января в Днепре неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в магазин на Екатеринославском бульваре.

В кафе Heisenberg на Соборной площади неизвестные бросили две бутылки с каким-то горючим веществом и скрылись. В помещении сразу вспыхнул огонь.

В это время в заведении были посетители. Они начали убегать.

По информации полиции, в результате пожара пострадало три человека — они получили ожоги рук.

По факту поджога открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Мужчинам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. После того, что произошло, кофейню закрыли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в средине января на территории Киево-Печерской лавры загорелось принадлежащее монастырю двухэтажное здание. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Причиной пожара в полиции считают умышленный поджог.

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