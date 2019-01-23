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Происшествия

В Днепре устроили дерзкий поджог магазина: в сети показали видео

13:08 23 января 2019   335
Поджог магазина в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на среду, 23 января, в Днепре неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в магазин на Екатеринославском бульваре. Полиция открыла уголовное производство. Ранее сообщалось, что подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской лавры в Киеве отправили под арест.

Как сообщают в областной полиции, ЧП произошло в 00:40. На видео, распространенном правоохранителями, видно, как трое мужчин подошли к магазину, разбили витрину и бросили внутрь несколько бутылок с неизвестным веществом.

«Произошло возгорание мебели и одежды. В результате пожара погибших и пострадавших нет. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — сообщают в полиции Днепропетровской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева в районе Европейской площади загорелось нежилое здание, из соседних домов эвакуировали жителей.

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