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Пожар в Киево-Печерской лавре: полиция предполагает умышленный поджог
Причиной пожара, вспыхнувшего на территории Киево-Печерской лавры, в полиции считают умышленный поджог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное следственное управление Национальной полиции Украины в Киеве.
«Открыто уголовное производство по 194 ст. ч. 2 (умышленное повреждение имущества путем поджога)», — сообщили в Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территории Киево-Печерской лавры загорелось принадлежащее монастырю двухэтажное здание. Пожал был локализован вечером в понедельник, 14 января. Огнем было частично уничтожено перекрытие между вторым этажом и крышей. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров, в его тушении было задействовано до полусотни пожарных. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
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